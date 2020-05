Afrikan viimeisessä koronavapaassa maassa havaittiin ensimmäinen tartunta

Eniten koronavirustartuntoja Afrikassa on havaittu Etelä-Afrikassa, jossa tartuntoja on yli 11 000. Virukseen on kuollut Etelä-Afrikassa 206 ihmistä. Lähes 60 miljoonan asukkaan Etelä-Afrikassa on miljoonaa asukasta kohti kuollut kolme ihmistä koronavirukseen. Suomessa vastaava luku on 51.