AFP: Afrikassa on raportoitu nyt yli miljoona koronavirustartuntaa – yli puolet todettu Etelä-Afrikassa

Yli puolet Afrikan tartunnoista on todettu Etelä-Afrikassa, jossa raportoitiin pelkästään torstaina yli 8 000 uutta tartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on maassa varmistunut yli 538 000 kappaletta. Koronaan liittyviä kuolemia tiedossa on puolestaan noin 9 600.