Afrikan tähdestä Suomi-versio – rosvo ei ole enää rosvo

Lakka eli hilla on yksi Suomen arvokkaimmista marjoista. Niin on myös Suomen aarre -lautapelissä, sillä siitä saa pankista peräti tuhat rahaa. Vertailun vuoksi: mustikasta pankki pulittaa 300 ja kantarellista 600.

Martinexin julkaisema peli on uutuus muttei uusi, sillä se on kotimaahan sijoittuva versio Afrikan tähdestä. Yhtiön varatoimitusjohtaja, peleistä vastaava tuoteryhmäjohtaja Jenni Jalava vertaa sitä Inkan aarre -peliin, jonka kannessakin lukee "Afrikan tähti Etelä-Amerikassa".

– Kyse on ehdottomasti versioinnista. Tietenkin se on oma pelinsä, mutta tarkoituskaan ei ollut tehdä mitään erilaista, hän kertoo.

Jalava sanoo, ettei versiointi ole seurausta Afrikan tähden kolonialistisuuteen liittyvästä kritiikistä. Esimerkiksi alkuvuonna ainakin Ilta-Sanomat uutisoi Turun silloisen kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestarin Piia Elon (sd.) kertoneen, että Afrikan tähti -lautapelit aiottiin kerätä pois Turun päiväkodeista, koska lapsille tarjottavan materiaalin haluttiin vastaavaan tämän päivän maailmaa. Myöhemmin kaupunki tiedotti, ettei pelejä oltu keräämässä pois päiväkodeista ja kouluista.

Ei timantteja

Jalavan mukaan versio on ollut suunnitteilla jo pitkään. Hän kertoo, että Suomen aarretta on kehitetty yhdessä Afrikan tähden keksijän, edesmenneen Kari Mannerlan perikunnan kanssa.

Martinexin tarjonnassa Afrikan tähti eri versioineen on ollut vuodesta 2003, jolloin yhtiö osti Pelikon peliliiketoiminnan.

Suomi-version aarrekiekoissa ei ole timantteja vaan marjoja ja kantarelleja. Kun Afrikan tähdessä pelaajan rahat vie rosvo, Suomi-versiossa kukkaron tyhjentävässä kiekossa on verta imevä itikka.

Hevosenkengän tilalla on reppu, jonka avulla pelin voi voittaa, vaikka vastapeluri olisi jo löytänyt Afrikan tähteä vastaavan Suomen aarre -kiekon.

Jalava sanoo, että vaihtoehtoja kiekkojen kuville oli monia. Kantarelleihin, mustikoihin ja lakkoihin päädyttiin siksi, että niitä löytyy koko Suomesta.

– Ja on meidän ajassamme hieno juttu, että meillä on luonnonvaroja, joita kuka vain voi poimia.

Lempeitä löylyjä kesken pelin

Toisin kuin Afrikan tähdessä, Suomen aarteessa pelaajat voivat itse määritellä lähtöpisteen. Ohjeistuksen mukaan tarkoituksena on seikkailla pitkin Suomea ja etsiä Suomen aarretta eli kauneinta paikkaa Suomessa.

Siihen, mikä Suomen aarre sitten on, lautapeli ei ota suoraan kantaa. Suomen aarre -kiekon kuvio on kuin koristeellinen versio hannunvaakunasta, joka on tuttu ainakin nähtävyydestä kertovasta liikennemerkistä.

Jalava sanoo, että Suomen aarre vie nimenomaan maailman onnellisimmaksi maaksi nimetyn Suomen perusasioiden äärelle, jolloin aarteita on kaikkialla.

Tunnelmaa korostaa sekin, että Afrikan tähden St. Helenan kaltainen ansa – eli peli jatkuu vasta, kun noppa antaa säännöissä määritellyn numeron – on Suomi-versiossa saunassa. Merirosvot eivät kaappaa ketään, vaan pelaaja jää sääntöjen mukaan "nauttimaan reitilleen osuneen saunan lempeistä löylyistä".

– Halutaan korostaa, ettei tarvita mitään tylsiä sattumuksia. Jos pitää pysähtyä, nautitaan siitä edes.

