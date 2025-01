Turun kaupunki Afrikan tähti -kohusta: Pelejä ei kerätä pois

Turun kaupunki selvittää Afrikan tähti -peliin liittyviä näkemyksiä ja toimia sisäisesti.

Kaupungin mukaan se selvittää peliin liittyviä näkemyksiä ja toimia sisäisesti, ja tiedottaa asiasta sen jälkeen. Pelejä ei olla juuri nyt keräämässä pois.

– Kaupunki ei kuitenkaan organisaationa ole ottanut kantaa Afrikan tähti -pelin, muiden pelien tai lastenkirjojen käyttämisestä päiväkodeissa. Asiasta ei ole myöskään keskusteltu tai päätetty missään poliittisissa elimissä, Turun kaupunki tiedottaa.

Turun kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa selvitetään, missä Afrikan tähti -pelejä on käytössä ja arvioidaan alan ammattilaisten johdolla, miten pelejä ja kirjoja käytetään päiväkodeissa leikki- ja oppimateriaalina.

Keskustelun Afrikan tähti -pelin arvojen vanhentumisesta aloitti Turun varavaltuutettu Paco Diop (vas.), jonka mukaan peli ei ole vain viaton ajanviete.

– Se normalisoi kolonialistisen ajattelun ja opettaa lapsille, että on oikein nähdä Afrikka paikkana, josta voi ottaa, mutta jolle ei tarvitse antaa mitään takaisin, itsekin päiväkodissa opettajana työskennellyt Diop kommentoi Instagramissa.

Pormestari: Afrikan tähden poisveto ylimitoitettua

Pormestari Minna Arve (kok.) pitää pelin mahdollista poisvetoa ylimitoitettuna.

– Afrikan tähti on 50-luvulla kehitetty peli. Se on aikansa tuote ja sen kuvitus ja teemat heijastavat aikansa maailmankuvaa. Osa kuvituksesta ei vastaa nykypäivän arvoja ja on hyvä käydä keskustelua miten tällaisia asioita käsitellään, kun opetetaan lapsia leikkimään. Pidän kuitenkin ylimitoitettuna sitä, että pelejä alettaisiin kerätä yhtäkkiä pois, Arve kirjoittaa julkisessa Facebook-julkaisussaan.

Kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Piia Elo (sd.) perusteli pelin poisvetoa Ilta-Sanomissa. Hänen mukaansa lapsille halutaan tarjota päiväkodeissa "tämän päivän maailmaa" vastaavaa materiaalia.

– Ymmärrän apulaispormestari Piia Elon näkemyksen mutta mielestäni reagointi oli hätäinen, enkä kannata poliittista ohjeistusta päiväkodeille esimerkiksi yksittäisten pelien suhteen – se ei ole mielestäni oikea tapa toimia, Arve jatkoi.