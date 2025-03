Oleellinen muutos: Klassikkopeli Monopoly uudistuu

Klassikkopeli luopuu käteisestä. Pelatessa ei enää tarvitse laskea rahoja.

"Monopoly-raha" saa pian uuden olomuodon. Tunnetussa pelissä on ennen osteltu tontteja paperirahoilla, mutta nyt markkinoille on tulossa uudenlainen versio, kertoo muun muassa New York Post.

Pelivalmistaja Hasbro on ilmoittanut uudistavansa pelin käteisvapaaksi. Jatkossa rahahommat hoidetaan Monopoly App Banking -sovelluksella. Tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa varsinkin nuorten harrastajien pelaamista.

Pelaajat saavat "pankkikortin", joka skannataan sovellukseen. Kenenkään ei tarvitse hoitaa pankkia tai olla itse selvillä siitä, paljonko rahaa omistaa, sillä tiedot näkee sovelluksesta.

Monopolya on uudistettu aiemminkin eri versioin. Pankkikortti-ideakaan ei ole uusi, sillä Monopoly super electronic banking -versio sisälsi pankkikortteja ja lukijan niille. Monissa peliversioissa paperirahaa voi edelleen käyttää.

"Otetaan pois ainoa hauska osuus, eli rahan käsittely"

Kaikkien mielestä sovellus ei ole parannus.

Huolta on ilmaistu esimerkiksi sen suhteen, että rahan hipelöinti on opettanut matematiikkaa kuin vahingossa, minkä lisäksi ruudun ymppääminen lautapeliin lisää lapsen ruutuaikaa toisin kuin "pelkkä" lautapeli.

– Tehdään peli, jossa on kyse 90-prosenttisesti tuurista, ja otetaan pois ainoa hauska osuus eli rahan käsittely. Miksette saman tien poista hotelleja, pelilautaa tai [mukana pelaavia] ystäviä? Sehän tekisi siitä vielä hauskempaa, sarkastinen kommentoija naljailee The Vergen sivustolla.

Myös pelissä ostettavia tontteja on päivitetty nimenomaan lapsia ajatellen: Ostoslistalla voivat olla esimerkiksi suklaatehdas ja dinosauruspuisto. Arvokkaimpia ostaa ovat avaruusraketin laukaisualusta ja Kuu.

Peli tullee saataville vuoden 2025 aikana.

Lue myös:

Katso myös: Milloin leluja on riittävästi? Leikkiasiantuntijalta vinkeä kuitti

2:23 Onko mahdollista sanoa, milloin leluja on riittävästi? Mitä tarkoittaa sisustamisen "leikkilinssi" ja miksi se olisi hyvä ajatusmalli?

Lähteet: Hasbro, New York Post, The Verge