Euroopan komissio aloittaa oikeustoimet lääkeyhtiö Astra Zenecaa vastaan

– Komissio on aloittanut viime perjantaina oikeustoimet Astra Zenecaa vastaan hankintasopimuksen rikkomusten perusteella, komission tiedottaja Stefan de Keersmaecker sanoi AFP:n mukaan.

Yhtiön rokotetta on toimitettu EU:lle noin 31 miljoonaa annosta sovitusta 120 miljoonasta annoksesta.

Astra Zenecan mukaan EU:n oikeustoimille ei ole perusteita. Yhtiö kertoo lausunnossaan, että se on toimittamassa ennusteidensa mukaiset lähes 50 miljoonaa rokoteannosta EU-maille huhtikuun loppuun mennessä.

– Astra Zeneca on noudattanut ennakkomyyntisopimusta Euroopan komission kanssa täysin ja aikoo puolustaa itseään oikeudessa. Me uskomme, ettei oikeudenkäynnillä ole perusteita, ja otamme tilaisuuden vastaan mahdollisuutena ratkaista kiista mahdollisimman nopeasti, yhtiö sanoo lausunnossaan.

Aiemmin yhtiö on varoittanut toimittavansa loppuvuodelle luvatuista 180 miljoonasta annoksesta vain 70 miljoonaa.

EU on jo vetäytynyt lisähankinnoista

Oikeustoimet on tarkoitus aloittaa belgialaisessa tuomioistuimessa.

Viime viikolla EU myös vahvisti vetäytyneensä Astra Zenecan rokotteiden lisähankintaoptiosta. 400 miljoonan sovitun rokoteannoksen lisäksi EU:n oli mahdollista hankkia 100 miljoonaa lisäannosta.Astra Zenecan koronarokotetta annetaan suuressa osassa EU:ta ainoastaan iäkkäämmille ihmisille rokotteen haittavaikutusten vuoksi. Rokotteen saaneilla on raportoitu erittäin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joista valtaosa on havaittu alle 60-vuotiailla. Häiriön ilmaantuvuus on ollut noin yksi tapaus sataatuhatta rokotettua kohden.