MTV:n ulkomaantoimittaja Afganistanin uudesta Taleban-hallituksesta: Naisten asema tulee olemaan pelätyn ankara

– Tässähän on käynyt niin, että Talebanin toimiva johto on tämä uusi hallitus. Heillä kaikilla on yhteys entiseen, vuosien 1996–2001 hallitukseen.

– Puolustusministeri Mullah Yaqub on puolestaan Omarin poika. Sisäministeri Haqqani on puolestaan neuvostoaikaisen Talebanin taistelujoukkojen perustajan poika.

"Taleban tarvitsee muuta maailmaa"

– Maan talous on retuperällä. YK:n mukaan terveydenhuoltotarvikkeista ja ruuasta on huutava pula, ja peruspalvelut ovat romahtamassa, kun kukaan ei huolehdi niistä. Talebanin on pakko turvautua ja ottaa yhteyksiä ulkomaihin – ja toisaalta ulkomaiden on otettava lusikka kauniiseen käteen ja neuvoteltava jollain tavalla Talebanin kanssa, koska yhteyksiä pitää olla.