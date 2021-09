MTV Afganistanissa: Entisen hallinnon työntekijät myyvät toreilla jääkaappejaan, mutta Taleban ei tunnusta paikallisten köyhyyttä

Afganistanin romahtava talous näkyy uusina ilmiöinä maan pääkaupungin Kabulin katukuvassa. Useilla aloilla työntekijät eivät ole saaneet palkkaa kuukausiin, ja kaupunkiin on syntynyt improvisoituja toreja, joilla ihmiset myyvät omaisuuttaan.

Myynnissä on tavaraa aina 80-luvun venäläisistä stereokaiuttimista pölynimureihin ja jääkaappeihin. Nippu hammastikkuja on kaupan torilla kuudella sentillä.

– Nämä ovat minun ja perheeni vaatteita ja joudun myymään niitä. Kun ei ole rahaa eikä palkkaa, ei tässä ole muita vaihtoehtoja kuin myydä vaatteet kaapista. On kuitenkin ostettava ainakin jauhoja ja öljyä, kabulilainen Shah Gul kertoo.

Ostajia tavaroille löytyy, mutta heidänkin taloudellinen tilanteensa on hankala. Paikalliset pystyvät nostamaan pankkitileiltään viikossa 200 yhdysvaltain dollarin edestä rahaa. Moni joutuu elättämään summalla yli kymmenen hengen kokoisia perheitään. Pankkikortit sen sijaan ovat kaupungissa pääasiassa tuntemattomia.

Kauppiaana ex-armeijan sotilas

Toreista on tullut tulonlähde monille menneen hallinnon työntekijöille. Yksi heistä on kabulilainen Samim, joka kertoo olleensa aiemmin töissä naisten asiain ministeriössä. Nyt ministeriö on lakkautettu ja Samim työtön.