Taleban palauttaa amputoinnit ja teloitukset rangaistusvalikoimaan: "Käsien irti leikkaaminen välttämätöntä"

– Käsien irti leikkaaminen on erittäin välttämätöntä turvallisuuden kannalta, hän kertoo.

Turabin mukaan käsien leikkaaminen on tehokas pelote.

Nöyryyttämällä jo rangaistu

AP kertoo, että pääkaupunki Kabulissa on nähty talebanien jo toteuttavan rangaistuksia, joissa esimerkiksi pienestä varkaudesta on julkisesti nöyryytetty ihmisiä. Joissain tapauksissa miesten kasvoja on maalattu, jossain kuljetettu kuorma-auton takaosassa kädet sidottuna ja julkisesti esitelty.