Adlercreutz kertoo, että Orpo linjaa uudesta esittelystä erillisellä päätöksellä.

Opetusministeri, RKP:n Anders Adlercreutz sanoo, että uudet Stea-avustuskriteerit on esiteltävä elokuun 13. päivään mennessä. Adlercreutz kertoo Facebookissa, että pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo linjaa asiasta erillisellä päätöksellä.

Helsingin Sanomat uutisoi asiasta aiemmin tänään.

Lehti kertoi tietoihinsa perustuen, että Orpo aikoisi huomenna päättää, että uusi asetus avustuksista ja niiden myöntämisen kriteereistä on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa elokuun 13. päivään mennessä.

Rydmanin mukaan ei ristiriitaa

Sosiaali- ja terveysministerin, perussuomalaisten Wille Rydmanin mukaan kansliapäälliköiden antama esitysluonnos Stea-avustusten kriteereistä ei anna aihetta muokata hänen aiemmin esittämiään avustuskriteerejä.

Rydman puhui aiheesta keskiviikkoiltana Ylen A-studiossa.



Rydmanin mukaan luonnos ei ole ristiriidassa hänen esittämiensä kriteerien kanssa. Hän kertoo myös olleensa myönteisesti yllättynyt kansliapäälliköiden esityksestä.