Abiturientit juhlivat tänään penkkareita – poikkeusaika jätti lukiolaisiin jäljen

– On selvästi nähtävissä, että ihmiset ovat iloisia ja onnellisia siitä, että päästään kohti normaalia, sanoo Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Ella Siltanen STT:lle.

Suomessa on runsaat 100 000 lukiolaista, joista abiturientteja on noin 30 000.

Penkkareihin kuuluvat abien kuorma-autoihin ripustetut penkkarilakanat, joilla on perinteisesti otettu kantaa ajankohtaisiin asioihin. Viime vuonna puhutti hoitajien tilanne, ja Siltanen ennustaa, että tänä vuonna lakanoissa saattavat näkyä lähestyvät vaalit ja Ukrainan sota.

Opiskelijoiden jaksamista on koeteltu

Nykyiset abiturientit ovat käyneet lukiota poikkeusoloissa. Lukioissa on Siltasen mukaan palattu vanhaan normaaliin ja esimerkiksi etäopetuksesta on pääosin luovuttu, mutta viime vuonna tehdyn Lukiolaisbarometrin mukaan monilla lukiolaisilla on edelleen vaikeuksia löytää läheisiä ystävyyssuhteita ja omaa yhteisöä.