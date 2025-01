Aaronia solvattiin kotimatkallaan Helsingissä: Näin suomalaisnuoret perustelivat videolla rasismiaan – "Mustien pitää painua *ittuun"

Brittiläisen Aaronin päivä sai ikävän käänteen kotimatkallaan, kun kaksi nuorta suomalaismiestä lähestyi häntä rasistisin solvauksin.

Lontoosta kotoisin oleva Aaron oli kävelemässä Kampin bussiasemalle kuulokkeet korvillaan, kun hän näki miehen penkomassa roskista. Mies sanoi jotain Aaronille, joka ei aluksi kiinnittänyt asiaan huomiota, vaan jatkoi matkaansa kohti bussilaituria.

Hetken kuluttua sama mies lähestyi toisen miehen kanssa Aaronia uudelleen.

– Käytännössä hän sanoi, että mustien ihmisten tulisi painua *ittuun Suomesta, Aaron kertoo MTV Uutisille miehen tokaisseen englanniksi.

Aaron oli erittäin yllättynyt miesten sanoista, joista toisen hän arvioi olevan noin 20-vuotias ja toisen alaikäinen.

– Olin erittäin yllättynyt siitä, että hyvin nuoret miehet lähestyivät minua sillä sävyllä ja sillä tavalla.

Aaron on asunut Suomessa yli kolme vuotta ja työskentelee täällä tanssinopettajana, personal trainerina ja ryhmäliikuntaohjaajana. Hän on myös koulutettu hieroja ja on toiminut myös englannin kielen opettajana.

Aaron halusi tietää perustelut miesten heitoille ja päätti keskustella heidän kanssaan jonkin aikaa.

Kun keskustelua oli käyty noin viisi minuuttia, hän päätti kuvata tilanteesta videon, jonka julkaisi myöhemmin sosiaalisessa mediassa. Näet osan videosta artikkelin alussa.

Suomalaismiehet perustelivat kantaansa virheellisillä tiedoilla

Aaron päätyi Suomeen, kun hän ja hänen suomalainen puolisonsa päättivät muuttaa tänne yhdessä lähes neljä vuotta sitten. Hän ei ole aiemmin kohdannut vastaavaa rasismia henkilökohtaisesti Suomessa.

Keskustelun aikana miehet ilmaisivat mielipiteensä siitä, että eri ”rodut” tulisi pitää toisistaan erillään. He kertoivat uskovansa, että Suomi kuuluu suomalaisille, Afrikka afrikkalaisille ja muut alueet niiden alkuperäisväestölle.

He vetosivat vanhentuneisiin ja virheellisiin käsityksiin, esimerkiksi pääkallon rakenteen ja muiden fyysisten ominaisuuksien eroihin eri rotujen välillä.

– Pääkallon rakenne, nenä, huulet... nämä erottavat eri rodut toisistaan, toinen miehistä sanoi. Hänen mielestään nämä erot osoittavat, miksi eri ryhmien ei tulisi sekoittua.

Aaron suhtautui keskusteluun rauhallisesti

Vaikka miesten lähestyminen vaikutti aluksi aggressiiviselta, Aaron ei kokenut tilanteessa pelkoa. Sen sijaan hän kuvailee käymäänsä keskustelua hämmentäväksi ja toivoo, että kertomalla omista kokemuksistaan muut tiedostavat rasismin olemassaolon Suomessa.

– Jos tilanne olisi tapahtunut jollekin toiselle, se olisi todennäköisesti pelottanut, Aaron kuvailee.

Hän pysyi keskustelun ajan rauhallisena ja kysyi miehiltä tarkennuksia heidän näkemyksiinsä.

– Minulle on tärkeää ymmärtää, mitä tapahtuu ja miksi se tapahtuu sen sijaan, että reagoisin. Olen oppinut kärsivälliseksi opettaessani lapsia, Aaron kertoo.

Keskustelun edetessä Aaron huomautti miehille, että heidän keskustelunaloituksensa oli rasistinen.

– Jos sanot, että mustien ihmisten pitää lähteä tästä maasta, se on rasistista, Aaron sanoo videolla.

Toinen miehistä kiistää ilmaisun olleen rasistinen, kun taas toinen myöntää olevansa rasisti.

– Minusta se on rasistista, mutta toisaalta en ole rasismia vastaan. Minusta rasismi on ihan ok, toinen miehistä myöntää videolla.

– En oikeastaan välitä siitä, olenko rasisti vai en. Jos omien ihmisteni laittaminen etusijalle on rasismia, olen ylpeästi rasisti, toinenkin sanoo.

Katso pidempi versio keskustelusta artikkelin alussa olevalta videolta!

Nuoret miehet tarvitsevat uusia esikuvia

Aaron halusi julkaista videon käydystä keskustelusta sosiaalisessa mediassa, koska toivoo ihmisten näkevän rasismin olemassa olon Suomessa.

Hän toivoo, että jopa videolla puhuvat miehet oppisivat sanomisistaan jotain.

– Kouluttakaa itseänne ja puhukaa ihmisille. Puhukaa ja ystävystykää ihmisten kanssa, Aaron kannustaa.

Lisäksi Aaron haluaisi, että nuorille miehille olisi enemmän positiivisia roolimalleja. Aaron uskoo, että positiiviset roolimallit voivat auttaa muuttamaan ihmisten ajattelutapoja ja vähentämään negatiivisia asenteita, kuten rasismia.

– Heillä ei ole ketään, jota katsoa ylöspäin. Joten he katsovat ihmisiä, jotka ovat kärkkäitä mielipiteidensä kanssa, Aaron kuittaa.