Aamulehti: musiikkiuransa lopettava Antti Tuisku muuttaa pysyvästi ulkomaille: "Siellä saa olla ihan vapaana"

– Kyllä minä olen nyt lopettamassa ihan oikeasti. Ihmisillä on ollut tästä ristiriitaista tietoa ja ymmärränkin sen, koska on puhuttu tauosta, Tuisku kertoi lehdelle.

– Mutta jos hypoteettisesti joskus palaisin takaisin estradeille, siihen tulisi menemään vuosia. Minulla on ollut jo pitkään olo, että haluan katsoa, mitä elämän muilla osa-alueilla on minulle annettavana.

Tuisku kertoi suuntaavansa katseensa seuraavaksi terapiatyöhön ja valmentamiseen. Hän paljasti olevansa osakkaana hyvinvointi- ja mielenterveysalan start up -yrityksessä, jonka parissa hän alkaa työskentelemään syksyllä. Artisti paljasti myös vaihtavansa maisemaa.

– Siirryn myös pysyvästi Espanjan kamaralle. Kotini on ollut Espanjassa jo viisi vuotta, hän kertoi.

– Jos kauppa toteutuu, paikka tulee olemaan koirienikin paratiisi. Siellä saa olla ihan vapaana ja naapureita ei ole lähellä. Vuorilta on upeat näkymät yli kahden rantakaupungin. Tiedä vaikka alkaisin kasvattaa manteleita. Siellä on melkein kymmenen hehtaaria maita ja ne pitävät sisällään myös manteli-istutuksia. Suurin tavoitteeni tosin on, että en vaan pilaisi siellä yhtään mitään, hän kertoi.