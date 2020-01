Elon Musk on paiskinut töitä Teslassa palkatta, mutta ei ilmaiseksi – lähestymässä palkkiota, jonka lähes jokainen ottaisi tanssien vastaan

Sähköautovalmistaja Teslan osake on noussut Wall Streetillä viime kuukausina kovaa vauhtia. Viime kesästä osakekurssi on yli kaksinkertaistunut.

Toimitusjohtaja Elon Muskilla oli tammikuun alussa syytä juhlaan, kun tämä esiintyi yhtiön jättimäisen Kiinan-tehtaan avajaisissa. Vielä enemmän juhlan aihetta Muskilla on, jos osakkeen arvo kipuaa 554,81 dollariin.

Tietokantapalvelu Factsetin mukaan tämä on osakehinta, jolloin Teslan markkina-arvo saavuttaa 100 miljardin dollarin rajapyykin.

Teslan hallitus sopi kunnianhimoisesta palkitsemisjärjestelmästä vuonna 2018. Sen perusteella Musk saa yhtiön osakkeita 12 erässä aina tiettyjen rajapyykkien ylittyessä. Ensimmäisen erän vaatimuksena on 100 miljardin dollarin markkina-arvon lisäksi 20 miljardin dollarin vuotuinen EBITDA-liikevaihto tai 1,5 miljardin liikevoitto. Jälkimmäisiin Tesla on jo yltänyt.

Muskin toimitusjohtajapesti on sikäli erikoinen, ettei mies saa lainkaan palkkaa tehtävästään. Hänen varallisuutensa oli vuoden 2019 lopussa noin 30 miljardia dollaria, ja se nojaa pitkälti osakeomistuksiin Teslassa ja avaruusyhtiö SpaceX:ssä.

”Elon itse asiassa tienasi 0 dollaria Teslalta vuonna 2018, ja muunlainen uutisointi on harhaanjohtavaa. Toisin kuin muut toimitusjohtajat, Elon ei saa palkkaa, käteisbonuksia tai osakkeita tietyllä aikataululla. Hänen ainoa korvauksensa on suorituspalkkio, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet, esimerkiksi markkina-arvon tuplaaminen nykyisestä 40 miljardista 100 miljardiin.”