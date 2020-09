800 teekkarin kastaminen koskeen täydessä käynnissä Tampereella – Korona ei osallistujia huoleta: "Enemmän pelotti, että ei pääsisi osallistumaan"

Sosiaalisessa mediassa on pohdittu, onko teekkaritapahtumaa järkevää ylipäänsä viettää nyt, kun koronatilanne on epävarma ja tartuntamäärät ovat olleet nousussa. Esimerkiksi Jyväskylässä päätettiin viikonloppuna perua Amazing Race -opiskelijatapahtuma koronaviruksen takia.

"Järjestelyt toimineet odotetusti"

– Meillä on ollut kovat koronajärjestelyt. Olemme rajanneet tämän alueen erillisiin alueisiin ja yhtä aluetta kohden tulee mahdollisimman vähän porukkaa. Täällä vaikuttaa väljältä ja ihmisillä on silti hyvä meininki eli kaikki on hyvin.

"Vuoden isoin ja tärkein juttu"

"Oli ilmiselvää, että tänne tullaan"

– Kävimme pinnan alla kaksi kertaa ja olisimme voineet jäädä sinne koriin vaan. Ihan mahtava fiilis on. Tätä on odotettu niin kauan, kun ei keväällä päästy.

Osallistujat kiittelevät järjestelyjä

– Täällä on kaikki hoidettu viimeisen päälle, että tämä on oikeasti turvallinen tapahtuma. On ollut hienoa, että tässä syksyn aikana koronatilanteen laannuttua ollaan voitu tehdä pienellä porukalla pieniä tapahtumia. Se on ollut tärkeätä.