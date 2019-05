Taas täyskäännös säässä! Takatalvi väistyy ja luvassa jopa hellelukemia – myös ukkoset iskevät loppuviikolla: "Ukkoskautemme saattaa avautua näyttävästi"

Takatalvi ei vielä hellitä Lapissa



Torstai on Mäntykannaksen mukaan pääosin poutainen ja osin aurinkoinenkin päivä, kun Venäjän korkeapaineen vaikutus yltää meille. Samalla ilma lämpenee jo 10 ja 15 asteen välille maan etelä- ja keskiosassa.

Kaatosateita, ukkosta vai aurinkoa?



– Matalapaineen reitistä huolimatta ilma kuitenkin meillä viikonloppua kohden lämpenee ja lämpötila on pitkässä juoksussa palautumassa keväisempiin lukemiin, ehkä vähitellen jo lähemmäs 20 astetta, hän jatkaa.

"Perjantai on mielenkiintoinen päivä"

Forecan päivystävän meteorologi Juha Föhrin mukaan keskiviikkona tuuli voimistuu ja luvassa on vesisateita. Pohjoisessa sateet tulevat lumena ja räntänä. Tämä on hänen mukaansa viimeinen merkki väistyvästä takatalvesta.

– Torstai on poutapäivä koko maassa, etelässä ja kaakossa lämpötila nousee 15 asteeseen. Perjantai puolestaan on mielenkiintoinen päivä, sillä silloin on vieläkin lämpimämpää, mutta lämpöä seuraa sadealue. Etenkin Itä-Suomessa tämä tarkoittaa ukkoskuuroja. Jos pilvipeite kuitenkin rakoilee, lämpötila voi nousta yli 20 asteeseen, Föhr sanoo.