7,5 prosenttia! Yhdysvaltojen inflaatio kiihtyi lukemaan, joka on viimeksi nähty 40 vuotta sitten

– Jonkinlainen tasaantuminen on odotettavissa, mutta ei kauhean nopeasti. Ne tekijät, jotka inflaatiota kiihdyttävät sitten Suomessa tai Yhdysvalloissa vallitsevat vielä alkuvuonna ja lähikuukausina.

– Globaali elpyminen koronasta, raaka-aineiden ja energianhintojen nousu vaikuttavat myös Suomessa. Lisäksi Yhdysvalloissa on myös omat tekijänsä, esimerkiksi Suomesta ei löydy vastaavanlaista merkkiä talouden ylikuumenemisesta.

– Kyllä me nähdään Suomessakin pikkuhiljaa, varmaankin tänä vuonna kaksi ilmiötä. Toinen on se, että yleisemmät kustannuspaineet alkavat laaja-alaisemmin siirtyä kuluttajahintoihin, mutta toisaalta pahin piikki mikä on tullut bensan ja energian hinnasta niin alkaa vuoden mittaan hellittää.