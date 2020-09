66 000 000 000 000 000 000 000 kertaa Auringon massa: Tutkijoilta tarkin mittaus, paljonko universumissa on ainetta – yli kaksi kolmasosaa aineesta pimeää energiaa

Aineesta vain noin viidennes on näkyvää ainetta, josta muodostuvat galaksit, tähdet ja planeetat. Loppuosa on pimeää ainetta, jota ei pystytä suoraan havaitsemaan. Pimeän aineen on arveltu voivan koostua toistaiseksi tuntemattomista alkeishiukkasista.