Uusi havainto: Mystinen kosminen voima heikkenemässä – maailmankaikkeus voi musertua

Maailmankaikkeuden laajenemista vauhdittava mystinen pimeä energia vaikuttaa tuoreimpien havaintojen perusteella olevan heikkenemässä.

The Guardian uutisoi, että uusi havainto saattaa mullistaa nykyisen käsityksen kosmoksen tulevaisuudesta.

Havainto on tehty Arizonassa, Kitt Peakin observatorion pimeää energiaa kartoittavalla Desi-laitteistolla (dark energy spectroscopic instrument).

Mikäli havainto pimeän energian heikkenemisestä osoittautuu oikeaksi, niin tämä tukisi teoriaa siitä, että maailmankaikkeuden laajeneminen pysähtyisi jossain vaiheessa. Lopulta maailmankaikkeus alkaisi puristua jälleen kasaan ja lopputuloksena olisi "big crunchiksi" kutsuttu musertuminen. Kyseessä olisi siis päinvastainen tilanne kuin maailmankaikkeuden synnyttänyt alkuräjähdys, "big bang".

– On jännittävää ajatella, että saatamme olla pimeää energiaa ja maailmankaikkeutemme perusluonnetta koskevan suuren löydön kynnyksellä, kommentoi Desin tiedottaja, professori Alexie Leauthaud-Harnett Kalifornian yliopistosta.

Vallitseva teoria puhuu "suuresta jäätymisestä"

Vallitsevassa käsityksessä maailmankaikkeuden pimeän energian on oletettu pysyvän vakiona.

Kyseisen käsityksen mukaan maailmankaikkeuden laajeneminen jatkuu loputtomiin. Lopulta kaikki materia on niin kaukana toisistaan, ettei edes valo pysty ylittämään galaksien välistä kuilua. Kauas erilleen ajautuneet galaksit alkaisivat hiljalleen kuolla tähtien lopulta sammuessa. Tätä teoriaa kutsutaan ”suureksi jäätymiseksi”.

Tuoreimmat havainnot pimeän energian heikkenemisestä kuitenkin kyseenalaistavat "suuren jäätymisen" teorian.

Havaintojen mukaan pimeä energia on ollut maailmankaikkeudessa voimakkaimmillaan, kun maailmankaikkeuden ikä on ollut 70 prosenttia sen nykyisestä iästä. Tulosten mukaan pimeä energia on nyt jo 10 prosenttia heikompi huippuhetkestään.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maailmankaikkeuden laajeneminen jatkuu edelleen, mutta pimeä energia on nostamassa jalkaansa pois kaasupolkimelta.

– Se mitä olemme saamassa selville on, että jokin kyllä vetää galakseja pois toisistaan, mutta se ei ole vakio. Voima on vähenemässä, toteaa kosmologi, professori Carlos Frenk Durhamin yliopistosta.

Osa tutkijoista on kuitenkin sitä mieltä, että pimeästä energiasta ei ole riittävästi havaintoja, jotta sen kehittymisestä voitaisiin tehdä päätelmiä.