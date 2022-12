Kuin prinsessa Catherine! Erja Lyytinen säväyttää Linnan juhlissa näyttävällä kulta-asulla – samanlainen luomus on nähty kuninkaallisen yllä

– Tässä on valoa, energiaa ja säihkettä, mistä tykkään esiintyessäkin, kitaranikin ovat aina sellaisia glitterkitaroita, niin tämä sopi, Lyytinen tunnelmoi MTV Uutiset Livelle Presidentinlinnan ulkopuolella.

Lyytisen kulta-asu kiinnittää huomion myös sen takia, että äärimmäisen samanlainen luomus on nähty myös prinsessa Catherinen yllä. Catherine edusti oma kultamekkonsa yllään No Time To Die -elokuvan ensi-illassa vuoden 2021 syyskuussa. Kyseisen mekon oli taiteillut brittisuunittelija Jenny Packham.