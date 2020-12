37-vuotias kiinalaisnainen kertoi sinnikkäästi oman versionsa koronan leviämisestä Wuhanissa – sai neljän vuoden vankeustuomion

Tämä on ensimmäinen kerta, kun koronan leviämisestä itsenäisesti Kiinassa raportoinut henkilö on tuomittu oikeudessa. Zhan Zhang oli raportoinut sosiaalisessa mediassa koronan leviämisestä Wuhanissa sekä antanut aiheesta haastatteluja ulkomaisille lehdille. Wall Street Journal kirjoittaa, että tapaus osoittaa, kuinka pitkälle Kiina on valmis menemään puolustaakseen virallista näkemystään viruksen leviämisestä.