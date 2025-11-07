Epäilty henkirikos tapahtui 3. marraskuuta. Kahdesta kiinniotetusta toinen on nyt vangittu.
Oulun käräjäoikeus vangitsi torstaina 33-vuotiaan todennäköisin syin epäiltynä taposta Raahessa maanantaina 3. marraskuuta.
Poliisi tiedotti 4.marraskuuta tutkivansa tappoa Raahessa Pohjois-Pohjanmaalla. Poliisi kertoi tuolloin ottaneensa kiinni kaksi 1990-luvulla syntynyttä miestä epäiltynä taposta.
Yksi heistä on vangittu torstaina epäiltynä teosta.
MTV Uutiset ei tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan tapausta perjantaina.
Aiemmin tutkinnanjohtaja Minna Vuori on kertonut, että epäillyt ovat poliisille entuudestaan tuttuja.
Pahoinpitely
Vangitulla 33-vuotiaalla on taustallaan muutamia rikoksia.
Vuonna 2022 mies tuomittiin pahoinpitelystä ja lievästä vahingonteosta reiluksi kolmeksi kuukaudeksi vankilaan.
Teko oli tapahtunut muutamaa vuotta aiemmin.
Hän oli potkinut maassa maannutta miestä useita kertoja pään alueelle. Uhrille aiheutui kipua särkyä sekä useita ompelua vaativia haavoja.
Mies myönsi tekonsa oikeudessa.
Mies tuomittiin myös vuonna 2019 pahoinpitelystä, joka oli tapahtunut edellisenä vuonna. Tuolloin mies oli lyönyt uhria jousipatukalla kasvoihin. Syyksi mies kertoi mustasukkaisuuden, sillä katsoi uhrin vikitelleen tyttöystäväänsä.
Uhri oli suojannut päätään eikä osannut sanoa tarkkaa määrää. Uhri oli joutunut olemaan kivun ja näkökyvyn menettämisen lisäksi poissa töistään kolme päivää.