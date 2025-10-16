Poliisi pyytää havaintoja Raahessa torstai-iltana kadonneesta miehestä, joka on liikkeellä jalkaisin ja saattaa laahata toista jalkaansa.
Poliisi etsii kadonnutta 80-vuotiasta miestä Raahessa. Mies katosi kotoaan tänään torstai-iltana kello seitsemän jälkeen.
Mies on poliisin mukaan liikkeellä jalkaisin ja saattaa laahata toista jalkaansa.
Kadonneella on yllään tumma takki, lenkkikengät, hän on lyhyt ja hänellä on lyhyet hiukset.
Oulun poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä vihjenumeroon 0295 416 194 tai akuutissa hätätapauksessa numeroon 112.