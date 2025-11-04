Poliisi tutkii epäiltyä Raahessa Pohjois-Pohjanmaalla tapahtunutta henkirikosta.

Poliisi sai hälytyksen Raahen keskustan tuntumassa sijaitsevaan kerrostaloasuntoon noin iltakymmenen aikaan.

Poliisipartiot löysivät asunnosta kuolleen miehen, joka oli syntynyt 1990-luvulla.

Epäilty tappo oli poliisin mukaan tapahtui asunnossa maanantai-iltana, kertoo Oulun poliisi.

Poliisi on ottanut kiinni kaksi 1990-luvulla syntynyttä miestä taposta epäiltynä. Poliisin mukaan epäillyt tunsivat uhrin.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Minna Vuori kertoo STT:lle, että epäillyt otettiin kiinni tapahtumapaikalta asunnosta.

Vuori ei kommentoi epäillyn henkirikoksen tekotapaa tai mahdollista motiivia. Poliisi ei ole vielä ehtinyt kuulustella epäiltyjä.

Vuoren mukaan epäillyt ovat poliisille ennestään tuttuja.

Kiinni otetun kaksikon lisäksi poliisilla ei ole tällä hetkellä tapauksessa muita epäiltyjä.

