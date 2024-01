30 vuotta sitten Euroviisujen yllättävä väliaikaesitys löi ällikällä miljoonat ja oli viedä päähuomion itse kilpailusta

/All Over Press

Taiteelliset erimielisyydet johtivat kuitenkin siihen, että Flatley jätti Riverdancen taakseen jo vuonna 1996 perustaakseen oman The Lord of Dance -shown'sa. Vuonna 1997 myös Butler jätti Riverdancen ja perusti myöhemmin oman Dancing on Dangerous Ground -shown'sa Flatleyn Riverdancessa korvanneen tanssiparinsa Colin Dunnen kanssa.