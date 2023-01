Riverdance-tanssishow'n alkuperäinen päätähti Michael Flatley, 64, sai diagnoosin aggressiivisesta syövästä

View this post on Instagram

– Rakkaat ystävät, meillä on jotain henkilökohtaista jaettavanamme, Michael Flatleylla on diagnosoitu syövän aggressiivinen muoto. Hän on ollut leikkauksessa ja on tällä hetkellä loistavan lääkäritiimin hoidossa. Asiaa ei kommentoida enempää tällä hetkellä. Pyydämme vain rukouksianne ja terveisiänne, kiitos, päivityksessä todetaan.