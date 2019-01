30-vuotias miekkavalas Kayla on kuollut Orlandon Seaworldissa – kritisoidussa teemapuistossa on kuollut jo neljä miekkavalasta vuoden 2017 alusta

Kayla syntyi vankeudessa Texasin San Antoniossa 1988. Se oli yksi SeaWorldin viimeisestä 20 miekkavalaasta. Nyt miekkavalaita on jäljellä Orlandon teemapuistossa viisi.

Vuonna 1991 Kayla siirrettiin Ohion teemapuistoon, joka on sittemmin suljettu. Kayla palautettiin San Antonioon, jossa se synnytti Halyn -poikasen vuonna 2005.

Miekkavalasnaaraat elävät keskimäärin 50 vuotta, mutta voivat elää jopa 90-vuotiaiksi. Eläinoikeusjärjestöt sanovat, että vankeudessa elävillä yksilöillä elinajanodote on lyhyempi.

Tilikum kuoli tammikuussa 2017, jonka jälkeen Kaylan lisäksi SeaWorldissa on kuollut kaksi muutakin miekkavalasta.

Eläinoikeusjärjestöt kuten PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ovat kritisoineet miekkavalaiden ja muiden merinisäkkäiden vankeudessa pitämistä jo pitkään.