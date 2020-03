30 hongkongilaisturistin ryhmä Suomenlinnassa hämmästytti saaren asukkaita – opas kertoi kokoontumiskieltoa rikkoneelle joukolle puhtaasta luonnosta, mutta ei Suomea ravisuttelevasta poikkeustilanteesta

Suurelle ryhmälle suunnatut sanat särähtivät suomenlinnalaisten korvaan tilanteessa, jossa maan hallitus on kieltänyt yli kymmenen hengen kokoontumiset ja kehottanut välttämään sosiaalisia kontakteja koronaepidemian vuoksi.

– Naapurini huomautti oppaalle kiinaksi, että hän puhuu ryhmälle täyttä valetta. Meillähän on käynnissä yhteiskunnallinen poikkeustila, vaikka hän toisin kertoikin turisteille, Ekholm sanoo.

Naapurukset eivät jääneet paikalle pidemmäksi aikaa. He arvioivat kyseessä olleen epävirallisen matkanjärjestäjätahon toteuttama turistikierros.

– Näitä niin sanottujen villien matkanjärjestäjien kierroksia tehdään myös Suomenlinnassa, ne ovat tuttu näky. Tässä tapauksessa turistiryhmäläisiä ei voi syyttää mistään. He hajaantuivatkin pienemmiksi ryhmiksi heti, kun naapurini kertoi heille kiinaksi Suomen tilanteesta, Ekholm kertoo.

Kierroksen järjestäjä ei tiedossa

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka hallinnoi Suomenlinnaa. Hoitokunta on hallituksen koronaohjeiden mukaisesti peruuttanut kaikki yleisötapahtumansa, mutta linnoitukselle on poikkeusolojenkin aikaan vapaa pääsy.