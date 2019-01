3-vuotiaan Mean niskasta löytyi punkki keskellä talvea – terveyskeskuksessa ei oltu uskoa asiaa todeksi: "Sanoin, että en minä turhaan soita"

Kaarinassa asuva Jemima Sarri piteli maanantai-iltana 3-vuotiasta Mea-tytärtä sylissään tytön päätä. Yhtäkkiä äiti havaitsi tyttärensä niskassa jotain outoa, ja pyysi isänsä, Mean ukin, katsomaan niskaa.

– Sanoin isälleni, että se on ihan varmasti punkki. Isä ei millään voinut uskoa, että punkkeja voisi olla tähän aikaan vuodesta. Katselin punkkia hetken ja mietin, mitä minä oikein teen, Jemima kauhisteli.

Punkin jalat liikkuivat

Jemima soitti miehelleen, ja he tulivat yhdessä siihen tulokseen, että on paras soittaa päivystykseen.

Henkilökunta ei ollut uskoa



– Hän katseli sitä ja totesi, että kyllä se on punkki, perheenäiti muistaa.

Lopulta myös lääkäri totesi, että kyseessä on normaali punkki, johon ei tavallisesti törmätä talviaikaan. Punkki, eli puutiainen, tarvitsee elääkseen niin lämpöä kuin kosteuttakin.

Koti tutkitaan lattiasta kattoon

Mistä punkki voi olla peräisin?



Sarrin perhe ei ole käynyt vuoteen ulkomailla, joten on hyvin epätodennäköistä, että punkki olisi voinut tulla ulkomaanmatkalta Suomeen.

Perheellä on 18-viikkoinen cane corso -rotuinen koiranpentu, mutta sekin on hankittu koirankasvattajalta Helsingistä. Mistä Mea-tytön niskassa ollut punkki siis on peräisin?