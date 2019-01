20 astetta pakkasta ja punkki pikkutytön niskassa – poikkeuksellinen löytö ällistyttää myös asiantuntijoita: "En todellakaan tiedä, mistä se on meille päätynyt"

– Hän on ihan oma itsensä ja voi hyvin. Jos tulee kuumetta tai flunssaoireita, mennään takaisin lääkärille, Sarri kertoo.

Punkin esiintyminen tähän aikaan vuodesta on lyönyt monet asiantuntijat ällikällä. Jotkut ovat jopa kyseenalaistaneet tiedon, että lapsen niskasta löytynyt eläin olisi ollut punkki. Edes kuva kyseisestä punkista ei ole vakuuttanut kaikkia.

– Se on mielestäni aika outoa, sillä hoitaja ja lääkäri näkivät eläimen ja totesivat sen yksikantaan punkiksi, Sarri sanoo.

Koiraa ulkoilutettu kadulla

Sarri on lukenut asiantuntijoiden mielipiteitä tapauksesta tarkkaan tiedotusvälineistä. Moni on sitä mieltä, että punkin on täytynyt tulla Sarrien kotiin perheen koirasta.