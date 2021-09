27-vuotiasta miestä syytetään silmittömästä veriteosta Turussa: Murhasi miehen, puukotti naista ja yritti viedä poliisin aseen

Vuonna 1993 syntynyttä miestä syytetään Turun Nummella 13. kesäkuuta tapahtuneesta murhasta ja murhan yrityksestä. Poliisi on aiemmin kertonut, että teon motiivi kytkeytyy henkilösuhteisiin.

Uhri ei ehtinyt puolustautua

Syyttäjän mukaan teko oli raaka ja julma sekä kokonaisuutena arvostellen törkeä. Syytetty on myöntänyt aiheuttaneensa miehen kuoleman ja aiheuttaneensa vammoja naiselle. Uhrit ovat iältään 30–40-vuotiaita.

– Kyse on heidän välisistä suhteistaan. Esitutkinnassa on alustavasti selvinnyt, että väkivallan syynä on henkilöiden välinen riita-asia, sanoi tutkinnanjohtaja Mika Paaer tiedotteessa kesäkuussa.