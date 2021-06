Turun Nummen epäilty murha liittyy henkilösuhteisiin – poliisi ei tiedä, milloin vakavasti loukkaantunutta naista pystytään kuulemaan

– Ei tiedetä, milloin asianomistajan tila on sellainen, että häntä päästään kunnolla kuulemaan, tapauksen tutkinnanjohtaja Mika Paaer kommentoi.

Epäilty kuullaan huomenna

Myös teosta epäilty noin 30-vuotias mies on ollut sairaalahoidossa, mutta häntä päästään Paaerin mukaan kuulustelemaan huomenna.

Hän kertoo, että poliisilla on kuitenkin alustava käsitys tapahtumien kulusta, sillä epäilty kertoi alustavissa kuulusteluissa oman versionsa tapahtumista.

– Henkilöt ovat tuttuja toisilleen, joten kyse on heidän välisistä suhteistaan. Esitutkinnassa on alustavasti selvinnyt, että väkivallan syynä on henkilöiden välinen riita-asia. Tapahtumista ei ole aiheutunut vaaraa sivullisille, Paaer kommentoi aiemmin poliisin tiedotteessa.