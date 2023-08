27-vuotias ruotsalaispelaaja on kadonnut – "Olemme todella huolissamme"

Abdullah Talal Hameed, jolla on sekä Ruotsin että Irakin kansalaisuudet, edusti viimeksi keväällä unkarilaista Zalaegerszegi TE:tä. Hänen tuore sopimuksensa kroatialaisen pääsarjaseura HNK Gorican kanssa julkistettiin 10. elokuuta. Miehen oli määrä matkustaa maanantaina Unkarin Budapestistä Kroatian Velika Goricaan, mutta hän on kadonnut jäljettömiin ja viimeisin näköhavainto hänestä on maanantaiaamulta Budapestistä.