Koulumatkalla olleet lapset todistivat murhaa Ruotsissa – paikallismedia: "Ne ampuvat! Ne ampuvat!"

Koululaisia ja vanhempia aivan vieressä

– Lapset ja vanhemmat juoksivat ja huusivat: "He ampuvat! He ampuvat!" He olivat olleet tarkalleen ampumisen vierellä, Lina kertoo lehdelle.

Lapset ja opettajat järkyttyneitä

Epäillään rikollisten välienselvittelyjä

Ruotsia on piinannut jo pidempään rikollisten välinen väkivalta, jossa on käytetty niin ampuma-aseita kuin räjähteitä. Tilannetta on luonnehdittu rikollisjengien väliseksi sodaksi. Poliitikoilta on vaadittu toimia jengi- ja muun väkivaltarikollisuuden aisoihin saamiseksi.