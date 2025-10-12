SM-liigan kurinpitodelegaatio on antanut TPS:n Jeremi Virtaselle, 18, kahden ottelun pelikiellon.
Virtanen taklasi lauantaina SM-liigadebyytissään JYPin Roni Jokista polvella ja sai tilanteesta 5+20 minuutin pelirangaistuksen.
Kurinpito antoi tapauksesta kahden ottelun pelikiellon, koska katsoi Virtasen liikuttaneen jalkaansa taklaushetkellä.
– Kurinpitodelegaatio katsoo, että Virtanen on taklauksellaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, ja taklauksesta on aiheellista määrätä pelikielto. Edellä todetut seikat huomioiden sekä ottaen erityisesti huomioon selvän polven eteenpäin työntämisen, kurinpitodelegaatio katsoo, että oikea rangaistus polvitaklauksesta on kahden ottelun pelikielto, kurinpitopäätöksessä perustellaan.
Katso pelikieltoon johtanut taklaus pääkuvan videolta.