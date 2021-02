18-vuotias havaitsi kaksi nuorta roikkumassa junan ulkopuolella – kertoo nyt ilmiöstä: "Katselukerroilla huomiota"

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt kuvia ja videoita, joissa lapset roikkuvat liikkuvan junan ulkopuolella. Yksi valokuvista on otettu Rekolan asemalta lauantai-iltapäivällä.

Materiaalia toiminnasta jaetaan netissä

– Kyllähän siihen on tullut törmättyä. Videoita on tullut vastaan Youtubessa. Nopeasti olen niitä vilkaissut, mutta koska ilmiölle saadaan katselukerroilla huomiota, en ole halunnut katsoa niitä sen enempää.

– Oma näkemykseni on, että tätä halutaan tehdä, koska se on vaarallista ja kiellettyä. Että se on hauskaa, kun adrenaliini virtaa. Tähän on viitattu myös videoiden kommenteissa.