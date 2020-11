Hengenvaarallista leikkiä: Liikkuvan metrojunan ulkopuolella matkustaminen noussut TikTok-ilmiöksi – "Niistä lähtee henki lähes varmasti"

HKL:n turvallisuuspäällikkö Juhana Hietaranta kertoo, että kuvailtu toiminta on kausiluontoista, ja sitä havaitaan aika ajoin. Voi olla pitkiä jaksoja, kun toimintaa ei tule ilmi. Viime päivinä ilmiö on kuitenkin valitettavasti pulpahtanut jälleen esiin, ja arviolta 13–16-vuotiaiden on havaittu kulkevan metrovaunujen välisessä tilassa.