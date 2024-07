17-vuotiasta poikaa syytetään kouluampumisen valmistelusta Pirkanmaalla – käräjäoikeus antaa tuomion

Poika on myöntänyt ampuma-aserikoksen mutta kiistänyt valmistelurikoksen. Hän on sanonut, ettei hän suunnitellut väkivaltarikosta tai toimivan aseen valmistamista.

Poika on myös kiistänyt uhanneensa sosiaalityöntekijää. Hän on sanonut käyttäneensä epäasiallista kieltä, koska oli pettynyt ja kiukkuinen sosiaalityöntekijän tekemän päätöksen takia. Poika on kertonut sanoneensa, että toivoo sosiaalityöntekijän jäävän auton alle.