17-vuotias poika seurusteli 12-vuotiaan lapsen kanssa – sai sakot saatettuaan tytön raskaaksi

Tapaus sattui Uudellamaalla. Poika ja tyttö olivat seurustelleet viime vuonna noin 10 kuukauden ajan pojan ollessa lähes 18-vuotias ja tytön lähestyessä 13 ikävuottaan. Osapuolten mukaan suhde oli alkanut tavanomaisesta yhteydenpidosta ja edennyt hiljalleen seurustelusuhteeksi. He muun muassa katselivat yhdessä elokuvia, keskustelivat ja viettivät aikaa kaupungilla.

Poika oli esitellyt tytön myös vanhemmilleen, mutta he olivat valehdelleet tytön olevan todellista ikäänsä vanhempi.

Tyttö tuli raskaaksi



– Osapuolten välillä on ollut aitoa välittämistä ja ystävyyttä, oikeuden tuomiossa kuvaillaan.

Pojan olisi pitänyt pidättäytyä suhteesta



– Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan sääntelyn tarkoitus on lapsen terveyden suojeleminen ja turvaaminen myös sellaisilta teoilta, joihin lapsi on antanut suostumuksensa, jos hänen on katsottava olleen liian nuori ryhtymään suostumaansa seksuaaliseen kanssakäymiseen, tuomiossa todetaan.