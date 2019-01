Irakilaismies vankilaan 14-vuotiaan raiskauksesta Helsingissä – raiskasi hylätyn rakennuksen luona ja kiristi tyttöä seksikuvalla

Kaksi tapaamista

Vaikka Tinderin ikäraja on 18 vuotta, niin irakilaismiehen olisi pitänyt osata epäillä tapaamisessa tytön todellista ikää, kun aiheesta oli puhuttukin. Tekoaikaan 22-vuotiaan miehen olisi pitänyt ymmärtää tekonsa vahingollisuus selvästi nuoren näköiselle lapselle.

Mies yritti vielä järjestää tapaamisen marraskuussa 2016 viesteillä. ”I want sex with you”, mies oli viestittänyt, johon tyttö oli vastannut ”I don’t want sex, I told you”.