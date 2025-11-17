Sivullinen löysi ruumiin Nurmijärveltä viikonloppuna. Poliisi epäilee, että uhri tapettiin.
Poliisi epäilee henkirikosta Nurmijärveltä Uudeltamaalta viikonloppuna löytyneen ruumiin tapauksessa.
Sivullinen löysi ruumiin lauantaina iltapäivällä Nurmijärveltä Haavistontien läheisyydestä.
Poliisin mukaan vainaja oli noin 30-vuotias nainen. Iltalehden mukaan ruumis löytyi Palojoelta sorakuopan läheltä.
Tapauksen tutkinnanjohtaja Sanna Rentola ei kommentoinut tapausta juuri lainkaan sunnuntaina.
– En kommentoi mitään yksityiskohtia. En mitään, Rentola sanoi MTV:lle.
MTV olisi halunnut kysyä tutkinnanjohtajalta muun muassa, mistä ruumis on löytynyt ja millä rikosnimikkeellä asiaa tutkitaan.
Maanantaina poliisi kertoi, että se tutkii tapausta tappona. Samalla poliisi myös pyytää havaintoja Haavistontien läheisyydessä viimeisen viikon aikana liikkuneista tuntemattomista henkilöistä tai ajoneuvoista.