16-vuotiaan tytön tuuletus oli liikaa – legenda tyrmistyi kohtelusta

Juoksijalegenda Maurice Greene toivoo 16-vuotiaan Clara Adamsin saavan mestaruutensa takaisin tuuletuksesta alkaneen kohun jälkeen.

Adams juoksi ajalla 53,24 voittoon Kalifornian lukiomestaruuskisoissa Yhdysvalloissa.

Kisan jälkeen Adams nappasi toimitsijana olleelta isältään palosammuttimen, jolla hän suihkutti ikään kuin “tulessa” olevia piikkareitaan. Saman tuuletuksen on tehnyt aikoinaan tunnetuksi amerikkalaiskiituri Maurice Greene vuonna 2004.

Adamsin kohdalla tuuletus johti hylkäykseen ja mestaruuden menettämiseen epäurheilijamaisen käytöksen takia. Nuori juoksija oli päätöksestä täysin murtunut.

– Tein niin kovaa töitä tämän mestaruuden eteen, itkuinen Adams sanoi USA Todayn mukaan.

– Olen pettynyt ja tunnen oloni ryöstetyksi juuri nyt. Olen sokissa. He (virkailijat) huusivat minulle ja sanoivat, että he eivät päästä minua palkintopallolle. He veivät minulta minun hetkeni.

Yleisöön Adamsin esitys kuitenkin upposi. Tieto nuoren juoksijan kohtalosta kiiri myös tuuletuksen alkuperäisen esittäjän, olympiavoittajan ja kaksinkertaisen maailmanmestarin Maurice Greenen korviin.

– Ihmiset alkoivat soitella minulle, että “tämä tyttö teki sinun tuuletuksesi”. Olin, että mitä ihmettä, Greene sanoi.

– Jos se tapahtui kaukana muista eikä häirinnyt ketään, niin sanoisin, että palauttakaa (voitto) hänelle.