Keski-Suomen käräjäoikeus ei nähnyt 16-vuotiaan jyväskyläläisnuoren kohdalla enää muuta vaihtoehtoa kuin vangitsemisen.
16-vuotiasta nuorta epäillään muun muassa kahdesta kauppaliikkeeseen kohdistuneesta ryöstön yrityksestä ja neljästä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta Jyväskylässä. Teot ovat tapahtuneet pääsääntöisesti yleisellä paikalla syyskuun 2025 aikana.
Keski-Suomen käräjäoikeus tulkitsi nuoren olevan rikoskierteessä, jonka katkaisemiseksi se ei enää nähnyt muita keinoja kuin vangitsemisen.
Poliisi jatkaa tapausten esitutkintaa. Syytteen nostamisen määräpäivä on 7. lokakuuta 2025.
Poliisi ei tiedota tästä asiasta enempää.
Rikoskomisario Paavo Ritari muistuttaa poliisin tiedotteessa, että rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Vaikka sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, he ovat kuitenkin vahingonkorvausvastuussa. Poliisi suorittaa esitutkinnan myös alle 15-vuotiaiden tekemistä rikoksista.
15–17-vuotias nuori voidaan vangita silloin, kun mitään muuta keinoa ei voida pitää sopivana. Tämä on kuitenkin melko harvinaista.
Juttuun lisätty 3.10. klo 16.42 rikoskomisario Paavo Ritarin lausunto.