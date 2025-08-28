15-vuotias ampui presidenttiehdokkaan Kolumbiassa – tuomittiin nuorisovankilaan

15-vuotias poika ampui Miguel Uribea kolmesti vaalitilaisuudessa kesäkuussa.

Kolumbialaisen presidenttiehdokkaan Miguel Uriben ampuja on tuomittu seitsemäksi vuodeksi nuorisovankilaan.

Uribe kuoli aiemmin elokuussa sen jälkeen, kun 15-vuotias poika oli ampunut häntä kesäkuisessa vaalitilaisuudessa.

Alaikäinen ampui Uribea maan pääkaupungissa Bogotassa kolme kertaa ennen kuin tämän henkivartijat ehtivät väliin. Kaksi laukausta osui Uribea päähän.

Senaattorina toiminut 39-vuotias Uribe leikattiin ampumisen jälkeen moneen kertaan, ja hänen tilansa ehti kohentua kertaalleen. Reilu kaksi viikkoa sitten hänen vaimonsa kuitenkin kertoi presidenttiehdokkaan kuolleen.

Ampujaa syytettiin murhan yrityksestä sekä aseiden laittomasta hallussapidosta.

Kolumbian lain mukaan alaikäisen syytteitä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun syytetty on hyväksynyt ne. Syytettä ei siis voitu vaihtaa murhaan Uriben kuoleman jälkeen.

Syyttäjät olivat vaatineet teini-ikäiselle pojalle seitsemän vuoden tuomiota.

Lisäksi viranomaiset ovat ottaneet kiinni viisi aikuista, joita syytetään henkirikoksesta.

Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet viime aikoina Kolumbiassa, missä on määrä järjestää ensi vuonna presidentinvaalit.