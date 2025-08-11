Vaalitilaisuudessa Kolumbiassa ammuttu presidenttiehdokas on kuollut

Kesäkuussa vaalitilaisuudessa ampumisen uhriksi joutunut kolumbialainen presidenttiehdokas, senaattori Miguel Uribe, on kuollut, kertoo hänen vaimonsa.
Ampumisen jälkeen Miguel Uribe leikattiin moneen kertaan ja hänen tilansa ehti kohentua kertaalleen, mutta vointi huononi sittemmin.
Lääkärit kertoivat eilen vaivuttaneensa hänet koomaan uuden aivoverenvuodon vuoksi.
Uribea ammuttiin hänen kampanjoidessaan Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa.
Oppositiopoliitikko Miguel Uribea kuljettava ambulanssi kuvattiin Bogotassa, Kolumbiassa.AOP