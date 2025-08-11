Vaalitilaisuudessa Kolumbiassa ammuttu presidenttiehdokas on kuollut

LK 11.8.2025 Kolumbialainen presidenttiehdokas, senaattori Miguel Uribe.
Kolumbialainen presidenttiehdokas, senaattori Miguel Uribe.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 44 minuuttia sitten(Päivitetty 41 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Kesäkuussa vaalitilaisuudessa ampumisen uhriksi joutunut kolumbialainen presidenttiehdokas, senaattori Miguel Uribe, on kuollut, kertoo hänen vaimonsa.

Ampumisen jälkeen Miguel Uribe leikattiin moneen kertaan ja hänen tilansa ehti kohentua kertaalleen, mutta vointi huononi sittemmin. 

Lääkärit kertoivat eilen vaivuttaneensa hänet koomaan uuden aivoverenvuodon vuoksi.

Uribea ammuttiin hänen kampanjoidessaan Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa.

Ambulanssi ajaa vilkut päällä öisellä kadulla ihmisten parveillessa ympärillä.Oppositiopoliitikko Miguel Uribea kuljettava ambulanssi kuvattiin Bogotassa, Kolumbiassa.AOP

Lue myös:

Kolumbian senaattori pääsi hätäleikkauksesta – tila erittäin kriittinen

Presidenttiehdokasta ammuttiin päähän Kolumbiassa

Lisää aiheesta:

Kolumbian senaattori pääsi hätäleikkauksesta – tila erittäin kriittinenKolumbiassa presidenttiehdokkaan ampumisesta epäilty 15-vuotias oikeudessa – saattoi toimia palkkamurhaajanaBrasilian ex-presidentti Bolsonaro on joutunut sairaalahoitoon vatsakipujen vuoksi YhdysvalloissaBolsonaron suolitukos poistettiin ja hän säästynee leikkaukselta – hoidettiin aiemmin hikan takiaBolsonaro sairaalaan vatsakipujen vuoksi – presidentillä on suolitukosBrasilian Bolsonarolta leikattiin sappikivet – sairastanut myös koronan ja operoitu useita kertoja puukotuksen takia
KolumbiaKuolemaMaailmanpolitiikkaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Kolumbia