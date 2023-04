15 alaikäistä epäiltynä väkivaltaisuuksista Somerolla, yksi vangittu – "Varustautuneet pesäpallomailoin, nyrkkiraudoin ja teräasein"

Kymmenkunta nuorta tunkeutui mökkiin rikkomalla oven ja ikkunan

– (He) olivat varustautuneet muun muassa pesäpallomailoin, nyrkkiraudoin ja teräasein. He kohdistivat väkivaltaa mökissä olevia nuoria kohtaan, rikoskomisario Jutta Store sanoo poliisin tiedotteessa.

Tässä tapauksessa kymmenen nuorta on rikoksesta epäiltynä. Väkivallan uhreja on seitsemän, ja he saivat lieviä vammoja.