14 vuotta sitten tapahtuneesta katoamismysteeristä vangittiin alle 50-vuotias nainen – epäillään osallisuudesta hoivakodista kadonneen Heikin tappoon

Nainen vangittiin syytä epäillä -perusteella, joka on perusteena vähäisempi kuin vangitseminen todennäköisin syin epäiltynä. 46-vuotiaan naisen vangitsemisperusteissa kerrotaan, että häntä on syytä epäillä osallisuudesta Outokummussa 29.10.–31.10.2006 välisenä aikana tehtyyn tappoon.

Myös mies otettu kiinni

Katosi jäljettömiin

Vihjeitä lampivainajasta

Poliisi epäilee, että Karpov on joutunut henkirikoksen uhriksi. Tutkinnanjohtaja Simo Hämäläinen on kertonut aiemmin, että poliisin tänä keväänä saamien vihjeiden mukaan Outokummussa sijaitsevaan Kalaton-lampeen on kätketty ruumis.

Hämäläisen käsitys on, että paikallisilla on mahdollisesta vainajasta sellaisia tietoja ja havaintoja, joita ei syystä tai toisesta ei ole kokonaisuudessaan haluttu saattaa poliisin tietoon.

Etsinnöissä käytetään ruumiskoiria

Viime viikkojen aikana poliisi on kartoittanut mahdollisia epäiltyjä. Outokummun keskustan lähistöllä sijaitsevalla lammella on tehty etsintöjä lähiviikkojen ajan. Apuna on käytetty muun muassa ruumiskoiria. Lisäksi poliisi on saanut etsintöihin apua Suomenlahden merivartiostolta.