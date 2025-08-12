100 metrin MM-voittajan kilpaileminen estetty – kiistää kaikki väitteet rikkomuksista

100 metrin moninkertainen arvokisamitalisti Fred Kerley on asetettu väliaikaiseen toimintakieltoon Athletics Integrity Unit -järjestön toimesta. Kerley on jättänyt ilmoittamatta olinpaikkatietojaan.

AIU kertoi asiasta tiistai-iltana. Järjestö valvoo urheilun etiikkaa ja väärinkäytöksiä. Se tekee tiivistä yhteistyötä World Athleticsin kanssa antidopingohjelman valvonnassa.

Urheilijoiden on ilmoitettava tasaisin väliajoin olinpaikkansa AIU:lle, jotta heidät voidaan testata. Mikäli urheilijan olinpaikkatietojen puutteellisuuden vuoksi tältä jää 12 kuukauden jakson aikana kolme dopingtestiä väliin, katsotaan se antidopingrikkeeksi.

Yhdysvaltalaisen Kerleyn tiimi julkaisi vastineensa Instagramissa.

– Fred Kerley on jo ilmoittanut AIU:lle kiistävänsä rikkoneensa antidopingsääntöjä laiminlyömällä olinpaikkatietojensa tiedottamista. Hän uskoo vahvasti, että väitetyistä testien väliinjättämisistä on kumottava yksi tai useampi, koska joko hän ei ole ollut huolimaton, tai koska dopingtoimihenkilöt eivät tehneet kohtuullista määrää työtä löytääkseen hänet määrätystä paikasta, Kerleyn leirin lausunnossa sanotaan.

Kerley, 30, on menestynyt paljon kansainvälisesti. Hän on voittanut 100 metrin sileällä olympiahopeaa- ja pronssia. Kerley on matkan maailmanmestari vuodelta 2022. Hänellä on MM-kultaa myös lyhyestä ja pitkästä viestistä.

Yleisurheilun MM-kisat mitellään syyskuussa Tokiossa.