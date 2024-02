Yleisurheilun MM-mitalisti kilpailukieltoon dopingrikkomuksesta

Katirin kilpailukielto on seurausta olinpaikkatietomääräysten laiminlyömisestä, eli siitä, että hän on ollut vuoden aikana kolmesti testaajien tavoittamattomissa ennalta ilmoittamassaan paikassa. Urheilijoiden tulee ilmoittaa ennalta jokaiselle päivälle tunnin mittainen jakso, josta heidät tavoittaa dopingtestausta varten. Katirin väliaikainen kilpailukielto on voimassa toistaiseksi asian käsittelyn ajan.