100 000 ihmistä tungeksi hautajaisiin kielloista huolimatta – Bangladeshissa imaamin muisto meni tartuntariskin edelle

Bangladeshissa on ollut voimassa tiukat liikkumisrajoitukset uuden koronaviruksen vuoksi jo viime kuun lopusta. Tuoreet säännöt kieltävät muun muassa yli viiden ihmisen rukoushetket moskeijoissa.

Bangladeshissa on todettu noin 2 200 koronatartuntaa, ja viruksen seurauksena on kuollut satakunta ihmistä. Todelliset luvut lienevät kuitenkin paljon suuremmat, sillä testejä on tehty hyvin vähän.